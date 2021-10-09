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أفغانستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المسجد في قندوز

9 - أكتوبر - 2021
داعش يتبنى تفجير مسجد بأفغانستان

داعش يتبنى تفجير مسجد بأفغانستان

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ارتفعت حصيلة عدد القتلى في الانفجار الذي وقع يوم الجمعة بمسجد شيعي في قندوز،إلى 46 شخصا، وبلغ عدد المصابين 143 شخصا، وفق ما ذكره مصدر بوزارة الصحة الأفغانية.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة “نوفوستي”: “وفقا لأحدث البيانات، توفي نتيجة الحادث 46 شخصا، وأصيب 143 آخرون”.

وفي وقت سابق، قال شاهد عيان للوكالة، إن عدد الضحايا تجاوز 100 شخص، وإن هناك حوالي 20 مصابا.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام، عن 60 قتيلا وأكثر من مئة جريح.

وتؤكد الأنباء، أن جميع القتلى والجرحى كانوا من المصلين داخل المسجد.

وتشير وسائل الإعلام، إلى أن التفجير، تم بواسطة انتحاري.

وأعلن تنظيم “داعش إمارة خراسان” في أفغانستان، عبر موقع “تيليغرام”، الجمعة، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا شمال شرق أفغانستان وأودى بحياة العشرات.

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