أفغانستان.. ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من ‭1400‬ شخص

قال متحدث باسم حكومة طالبان إن عدد القتلى جراء أسوأ زلزال تتعرض له أفغانستان منذ سنوات ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص الثلاثاء إلى جانب إصابة الآلاف، في حين أعاقت التضاريس الصعبة جهود الإنقاذ في القرى المعزولة بالمنطقة الجبلية في شرق البلاد.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني في وقت سابق الثلاثاء أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، كما دمر الزلزال أكثر من ثمانية آلاف منزل.

وأضافت أن هناك مخاوف من أن آخرين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان إن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وأفغانستان عرضة للزلازل القوية التي تسفر عن سقوط قتلى، وخاصة في سلسلة جبال هندوكوش حيث تلتقي الصفيحتان التكتونيتان الهندية والأوراسية.

وتعرضت أفغانستان لواحد من أسوأ الزلازل في تاريخها قرب منتصف ليل الأحد إلى الاثنين بالتوقيت المحلي وبلغت قوته ست درجات وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات. ولحقت أكبر الأضرار بإقليمي كونار وننكرهار بشرق البلاد.

وقال إحسان الله إحسان مسؤول إدارة الكوارث في إقليم كونار إنه جرى تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى بالإقليم أمس الاثنين بعد الزلزال، وإن الجهود ستركز الآن على الوصول إلى مناطق جبلية أكثر بعدا.

وأضاف “لا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض. نسعى جاهدين لإتمام هذه العمليات في أقرب وقت ممكن والبدء بتوزيع المساعدات على العائلات المتضررة”.

وقوضت التضاريس الجبلية والطقس العاصف جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق النائية على الحدود الباكستانية حيث تسبب الزلزال في تدمير المنازل المبنية من الطوب اللبن.

وقال شاهد من رويترز إن قافلة من سيارات الإسعاف كانت موجودة اليوم الثلاثاء على الطريق الجبلي المتضرر في محاولة للوصول إلى قرى كونار بينما حلقت طائرات هليكوبتر حاملة إمدادات إغاثة وقامت بنقل مصابين إلى المستشفيات.