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أفغانستان تعلن مقتل قائد ميداني لـ "طالبان"

13 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2021 3:13 مساءً
بادشاه

بادشاه

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نشرت وزارة الداخلية الافغانية بيانا اكدت من خلاله مقتل قيادي عسكري في حركة “طالبان” جراء عملية أمنية بشرق البلاد.

جاء في البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها في “تويتر” أن قوات الأمن والدفاع الوطني نفذت “عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة موسى خيل بمحافظة خوست ، مما أسفر عن مقتل 30 من أعضاء المجموعة المسلحة، من بينهم القائد البارز في حركة “طالبان” الملقب “بادشاه”، وذكر البيان أن العملية خلفت أيضا إصابة 18 مسلحا بجروح”.

أمس الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل قيادي كبير في حركة “طالبان” يدعى عزيز رحمن، في غارة جوية لقوات الأمن نفذت في منطقة ألينغار بولاية لغمان بشرق البلاد.

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت سابقا يوم الاثنين عن القضاء على قاري شاغاسي، رئيس الاستخبارات في حركة “طالبان” في عملية أمنية بولاية لوغار.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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