أفغانستان.. رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول للقرى الجبلية النائية المتضررة من الزلزال

منذ 3 دقائق
من محاولة إنقاذ الناجين من زلزال أفغانستان - 1 سبتمبر 2025 - رويترز

قالت مصادر أفغانية لرويترز اليوم الثلاثاء إن رجال الإنقاذ سيحاولون الوصول إلى القرى المعزولة في منطقة كونار بشرق البلاد، مركز الزلزال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة ما يزيد عن 2800 آخرين.

وقال إحسان الله إحسان مسؤول إدارة الكوارث في إقليم كونار إنه جرى تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى بالإقليم أمس الاثنين بعد الزلزال، وإن الجهود ستركز الآن على الوصول إلى مناطق جبلية أكثر بعدا.

وأضاف “لا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض. نسعى جاهدين لإتمام هذه العمليات في أقرب وقت ممكن والبدء بتوزيع المساعدات على العائلات المتضررة”.

وتعرضت أفغانستان لأحد أسوأ الزلازل في تاريخها قرب منتصف الليل بالتوقيت المحلي أمس الاثنين وبلغت قوته ست درجات. وأسفر الزلزال عن مقتل 812 شخصا في إقليمي كونار وننكرهار بشرق البلاد.

وقوضت التضاريس الجبلية والطقس العاصف جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق النائية على طول الحدود الباكستانية حيث تسبب الزلزال في تدمير المنازل المبنية من الطوب اللبن.

    المصدر :
  • رويترز

