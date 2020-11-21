استمع لاذاعتنا

أفغانستان..سلسلة انفجارات تهز وسط العاصمة كابول

منذ 9 ساعات
عناصر من الشرطة الأفغانية

عناصر من الشرطة الأفغانية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

دوت صفارات الإنذار في سفارات ومقار الشركات الدولية بالعاصمة الأفغانية، بعد أن هزت سلسلة انفجارات قويّة وسط كابول، السبت، تتابع بعضها بسرعة في ما بدا أنّه إطلاق صواريخ.

ولم ترد معلومات فورية عن إصابات، لكن الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظّة بالسكّان في العاصمة الأفغانية بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء في وسط كابول وفي أحد الأحياء الشماليّة.

وسمعت صفارات الإنذار في سفارات ومقار شركات في المنطقة الخضراء ومحيطها، وهي حي كبير شديد التحصين يضم مقار عشرات الشركات العالمية والعاملين فيها.

وظهرت في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق من صحتها فجوات أحدثتها على ما يبدو صواريخ أصابت مبنيين منفصلين على الأقل.

ولم يصدر أي تعليق من مسؤولين على الانفجارات، لكن وزارة الداخلية قالت إنه تم الإبلاغ عن انفجارين “لقنبلتين لاصقتين” في وقت مبكر من صباح السبت، وقع أحدهما في سيارة للشرطة ، مما أسفر عن مقتل شرطي وجرح ثلاثة آخرين.

وكذلك لم تعلن أي مجموعة على الفور مسؤوليتها عن الانفجارات حتى الآن.

وتأتي هذه الانفجارات قبل اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر.

وتشهد أفغانستان في الأشهر الأخيرة موجة عنف مستمرة أسفرت عن سقوط ضحايا في جميع أنحاء أفغانستان.

وكانت طالبات تعهدت عدم مهاجمة المدن بموجب اتفاق الانسحاب الأميركي. لكن حكومة كابول حملت المتمردين أو وكلاءهم مسؤولية هجمات أخرى في كابول.

وبدأ مفاوضو طالبان والحكومة الأفغانية محادثات سلام في أيلول/سبتمبر تتقدم ببطئ.

وصرح مسؤولون لوكالة فرانس برس الجمعة أنه من المتوقع الإعلان عن اختراق في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان هذا الأسبوع إن طالبان شنت في الأشهر الستة الماضية 53 هجوما انتحاريا و1250 تفجيرا خلفت 1210 قتيلا من المدنيين و2500 جريح.

    المزيد من أخبار العالم

    سفينة التنقيب التركية أوروتش
    تركيا تمدد عمليات التنقيب في الشرق المتوسط فهل يعود التوتر مع اليونان؟
    أثناء كلمة الملك سلمان
    الملك سلمان في افتتاح قمة العشرين: نبذل قصارى جهودنا لتجاوز أزمة كورونا
    الملك سلمان بن عبد العزيز
    الملك سلمان: مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميليشيا حزب الله
    دولار حزب الله نفد … و”الضاحية” بركان يغلي في وجه الحزب
    الزئبق الأحمر
    مادة يقدمها السحرة للجن ماذا تعرفون عن الزئبق الأحمر؟ إليكم الحقيقة
    يجب على كل رجل إجراء اختبارات السكر سنويا
    هذه الإختبارات التي يجب أن يجريها كل رجل حفاظا على صحته