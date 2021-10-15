أفغانستان.. "طالبان" تشكل المحكمة العليا

أعلنت حركة “طالبان” التي عادت إلى الحكم في أفغانستان تشكيل المحكمة العليا في البلاد.

وذكر المتحدث باسم “طالبان”، أحمد الله متقي، على حسابه في “تويتر”، اليوم الخميس، تعيين وزير العدل بالوكالة في حكومة “طالبان” الجديدة، عبد الحكيم حقاني، رئيسا للمحكمة العليا، فيما تولى محمد قاسم تركمن وعبد المالك صيب منصبي نائبيه الأول والثاني على التوالي.

د امیرالمؤمنین دحکم په اساس

د ستري محکمي تشکیل اعلان سو

رئیس شیخ الحدیث قاضي القضاة مولوي عبدالحکیم حقاني

مرستیال اول شیخ مولوي محمد قاسم ترکمن

مرستیال دوهم شیخ مولوي عبدالمالک صیب. pic.twitter.com/xCkjDL3vFq — Ahmadullah Muttaqi (@Ahmadmuttaqi01) October 15, 2021

وكان عبد الحكيم حقاني قد ترأس المحكمة العليا في أفغانستان في السابق خلال فترة حكم “طالبان”.