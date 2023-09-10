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أفغانستان.. طالبان تنتقد إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان

منذ ساعة واحدة
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

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انتقدت حركة طالبان في أفغانستان إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان الأسبوع الماضي بعد اشتباكات بين قوات الأمن، قائلة إن توقف التجارة سيتسبب في خسائر فادحة للشركات.

وقال مسؤولون محليون إن معبر طورخم الحدودي النشط أُغلق الأربعاء بعد أن بدأت القوات الباكستان وقوات طالبان الأفغانية تبادل إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة طالبان في بيان في وقت متأخر من مساء أمس السبت 9\9\2023 “ترى إمارة أفغانستان الإسلامية أن إغلاق بوابة طورخم وفتح النار على قوات الأمن الأفغانية من الجانب الباكستاني يتعارض مع حسن الجوار”.

وقال البيان إن الحادث بدأ بعد أن أطلقت قوات الأمن الباكستانية النار على قوات طالبان الأفغانية التي كانت تجري إصلاحات في موقع أمني قديم بالقرب من الحدود. ولم يرد مكتب الخارجية الباكستاني بعد على طلب التعليق.

وتوقفت مئات الشاحنات المحملة بالبضائع واشتكى التجار من تأثر حركة التجارة.

وقال البيان “إغلاق بوابة طورخم يمكن أن يؤثر سلبا على التجارة الثنائية والإقليمية، ويتسبب في خسائر تجارية ومالية لفئة التجارة المشتركة في الجانبين”، مضيفا أن العديد من المسافرين عالقون أيضا على جانبي الحدود.

وتشكل النزاعات المرتبطة بالحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر موضع خلاف بين الجارتين منذ عقود.

    المصدر :
  • رويترز

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