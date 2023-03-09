أفغانستان.. مقتل حاكم ولاية بلخ في انفجار بمكتبه

نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الشرطة الأفغانية قولها إن محمد داود مزمل حاكم إقليم بلخ التابع قتل في انفجار بمكتبه، الخميس.

وقال آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ لوكالة فرانس برس “شخصان أحدهما محمد داود مزمل حاكم بلخ قتلا في انفجار صباح اليوم”.

وأعلن المتحدث باسم القيادة الأمنية في ولاية بلخ محمد آصف وزيري، في حديثه لقناة “طلوع نيوز”، مقتل حاكم الولاية مولوي محمد داود مزمل، جراء انفجار وقع داخل مكتب الولاية.

مسوولان در فرماندهی امنیه بلخ می‌گویند که والی این ولایت در انفجار امروز که در داخل مقام ولایت بلخ رخ داده، جان باخته است.

محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ به #طلوع‌نیوز می‌گوید که این انفجار هنگام نشست اداری رخ داده است. https://t.co/uPVfLN50uu — TOLOnews (@TOLOnews) March 9, 2023

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لموقع الصحيفة، إن “الانفجار نجم عن هجوم انتحاري، حيث فجر الإرهابي المواد التي كانت بحوزته”.

وأضاف وزيري أن الانفجار وقع خلال اجتماع إداري للحكومة المحلية في ولاية بلخ.

وأكدت مصادر صحية في ولاية بلخ، نقل 30 جريحًا إلى المستشفيات.

وفي سياق متصل، وقع انفجار، صباح اليوم الخميس، في المنطقة الخامسة بالعاصمة كابول.

وأفاد المتحدث باسم قيادة الأمن في العاصمة الأفغانية بوقوع انفجار في منطقة تقاطع قمبرة بمدينة كابول.

وقال خالد زدران إن “الانفجار نجم عن عبوات ناسفة موضوعة في شاحنة ولم يسفر عن وقوع إصابات”.