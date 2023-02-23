أفغانستان.. مقتل قيادي بحركة طالبان بانفجار في كابول

قتل قائد في حركة طالبان الأفغانية، الخميس، جراء تفجير وقع عند نقطة تفتيش في منطقة “سرتبه كارته نو” بالعاصمة كابول، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “آماج نيوز” الأفغانية.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية، إنه “نتيجة انفجار وقع في نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان في منطقة سرتبه كارته نو، قتل قائد في الحركة يدعى سميع الله ميوند، كما أصيب مقاتل من هذه المجموعة”.

وأضافت الوكالة، أن “جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل قائد في حركة طالبان في كابول”.

ولم يصدر أي تعليق من قبل حركة طالبان على هذا الانفجار.

من جهة أخرى، شنت حركة طالبان حملة اعتقالات في ولاية “بنجشير” معقل المعارضة الأفغانية شمال البلاد.

وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال 50 شخصًا من سكان قرية “بامير” التابعة لولاية “بنجشير”.

ومنذ أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان منتصف آب/أغسطس 2021، تزايدت هجمات الجماعات المسلحة المعارضة لحركة طالبان.