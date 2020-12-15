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أفغانستان: مقتل نائب حاكم كابول بانفجار عبوة مغناطيسية

منذ 11 دقيقة
انفجار في كابول - أرشيفية

انفجار في كابول - أرشيفية

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قتل نائب محافظ كابول محبوب الله محبي وسكرتيره في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية ، حسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان صباح اليوم الثلاثاء.

ووصف المسؤول الهجوم الذي أصيب فيه اثنين من حراس المحافظ بأنه “ إرهابي وجريمة إنسانية“.

وأوضح مسؤولون أمنيون أن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله؛ الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير.

ولم تهدأ وتيرة العنف في أفغانستان رغم عملية السلام، الجارية بين حركة طالبان والحكومة بدفع من الولايات المتحدة؛ إذ تندلع اشتباكات من حين لآخر في أنحاء مختلفة من البلاد وتتعرض كابول لهجمات صاروخية.

لكن طالبان نفت مسؤوليتها عن أحدث هجوم بالصواريخ على العاصمة كابول؛ فيما تشير أصابع الاتهام إلى فرع تنظيم داعش في أفغانستان، المعروف باسم (تنظيم داعش- ولاية خراسان)،

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