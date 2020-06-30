أفغانستان: مقتل 17 عنصرا من حركة طالبان بمواجهات مع قوات الأمن

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أعلنت قوات الأمن الأفغانية عن مقتل 17 عنصرا من حركة طالبان ، خلال هجوم على نقاط تفتيش تابعة للجيش شمالي أفغانستان .

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان مقتل 17 مسلحا على الأقل من عناصر طالبان، في هجوم على نقاط تفتيش بإقليم باروان شمال شرقي البلاد ليلة أمس الاثنين.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية اليوم الثلاثاء عن هارون موبارز، قائد شرطة الإقليم، قوله إن طالبان هاجمت نقاط تفتيش في منطقة كوه صافي في حوالي الساعة الـ11 مساء، واستمر القتال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح مبارز: “هاجم أكثر من 200 من عناصر طالبان نقاط التفتيش في المنطقة”، مضيفا: “قُتل 17 من عناصر طالبان ولم يصب أي من قوات الأمن في الهجوم.”

وقال “إن الوضع تحت سيطرة قوات الأمن، وقد فرت عناصر طالبان من المنطقة”.

ولم تعلق طالبان على الهجوم بعد.

وتكثف طالبان من الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن، رغم اتفاق سلام وقع بين واشنطن والحركة وتعثر بسبب إرجاء تبادل للسجناء.

وكان الرئيس أشرف غني تعهد بإتمام عملية إطلاق سراح السجناء من طالبان، وهو شرط أساسي لدخول اتفاق السلام حيز التنفيذ وبدء محادثات مباشرة مع السلطات المحلية.

وكانت السلطات الأفغانية أطلقت سراح نحو 3 آلاف سجين من طالبان، وتعتزم إطلاق سراح ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين طالبان وواشنطن في فبراير/ شباط.