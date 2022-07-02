السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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أفغانستان.. مقتل 3 أشخاص في سقوط مروحية تابعة لطالبان

منذ 23 دقيقة
تحطم مروحية تابعة لطالبان- أرشيفية

تحطم مروحية تابعة لطالبان- أرشيفية

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أفادت وكالة أنباء “أفغانية”، السبت، بسقوط مروحية عسكرية تابعة لحكومة حركة طالبان في ولاية جوزجان شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من طاقم المروحية.

وذكرت وكالة أنباء “آماج نيوز” الأفغانية، نقلاً عن مصادر محلية أن مروحية عسكرية تابعة لحركة طالبان سقطت بسبب مشاكل فنية في ولاية جوزجان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من طاقم المروحية.

فيما ذكرت مواقع إخبارية أفغانية أخرى، نقلا عن مصادر محلية، أن مروحية تابعة لطالبان تقل 10 ركاب تحطمت في مدينة شبرغان لأسباب فنية، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وقبل أسبوعين، تم استهداف إحدى مروحيات طالبان وإسقاطها من قوات جبهة المقاومة في جبال بنجشير أثناء تقديم المساعدة لجنود هذه المجموعة.

زلزال أفغانستان

قتل ما لا يقل عن 1000 شخص وجرح 3000 آخرون جراء هزة أرضية وقعت شرقي افغانستان، ودمرت مئات المنازل نتيجة الهزة التي وقعت في إقليم باكتيكا الجبلي.

وهذه أشد هزة أرضية تضرب افغانستان على مدى عقدين من الزمان.

في الأسبوعين الماضيين فقط وقعت 10 هزات معتدلة في أفغانستان وحولها بلغت قوتها 4 أو يزيد على مقياس ريختر.

ووقعت 219 هزة صغيرة في غضون العام الماضي تراوحت قوتها بين 1.5 و 4.

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