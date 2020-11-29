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أفغانستان.. مقتل 34 شخصا في تفجيرين انتحاريين

منذ 7 دقائق
عناصر من الجيش الأفغاني-أرشيفية

عناصر من الجيش الأفغاني-أرشيفية

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أكدت مصادر رسمية أفغانية ،الأحد، مقتل 34 شخصا على الأقل في تفجيرين انتحاريين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية ورئيسا إقليميا في أفغانستان.

ففي ولاية غزنة شرقي البلاد، قال مسؤولون إن 31 جنديا قتلوا وأصيب 24 آخرون، عندما قاد مهاجم عربة عسكرية مليئة بالمتفجرات إلى قاعدة كوماندوز للجيش، قبل تفجيرها هناك.

واعتبر المسؤولون هذا الهجوم الأكثر دموية في أفغانستان على مدى الأشهر الأخيرة.

وفي جنوب أفغانستان قال مسؤولون إن انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف قافلة رئيس مجلس إقليمي في زوبال، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين من بينهم أطفال.

ونجا رئيس مجلس الولاية من هجوم الأحد، وتعرض فقط لإصابات طفيفة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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