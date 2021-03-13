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أفغانستان.. مقتل 8 وإصابة 47 في انفجار سيارة مفخخة

13 - مارس - 2021
سيارة مفخخة في أفغانستان- أرشيفية

سيارة مفخخة في أفغانستان- أرشيفية

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أفاد مسؤولون أفغان، السبت. بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 47 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في ولاية هرات بغرب أفغانستان .

من المتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع مساء الجمعة، ودمر 14 منزلا لأن عددا من الجرحى كانوا في حالة حرجة، بحسب رفيق شيرازاي المتحدث باسم مستشفى الولاية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان، إن أحد القتلى و11 من المصابين من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينما كان الباقون مدنيين بينهم نساء وأطفال.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

في غضون ساعات من الهجوم، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في نيويورك الزيادة “المقلقة” في هجمات أفغانستان التي تستهدف المدنيين حتى مع عقد طالبان والحكومة الأفغانية محادثات متقطعة مرة أخرى في قطر.

قال المجلس: “استهدفت هذه الهجمات الشائنة موظفي الخدمة المدنية والقضاء والإعلام والرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك نساء في مناصب بارزة، وأولئك الذين يحمون ويعززون حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية”.

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