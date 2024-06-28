أفيخاي أدرعي يدافع عن كلب الجيش الإسرائيلي الشرس!

بثت قناة الجزيرة قبل أيام مشاهد قاسية لاعتداء كلب بوليسي، يتبع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مسنة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين قالت المرأة إن إصابتها خطيرة.

وأظهرت المقاطع المسربة من كاميرا تم تركيبها من قِبل الاحتلال على كلب بوليسي، اعتداء دام وقتا طويلا على المسنة الفلسطينية داخل بيتها.

وقالت الحاجة دولت عبد الله الطناني (67 عاما) إن قوات الاحتلال أطلقت كلبا عليها عضها في فراشها أثناء نومها، ثم قام بسحبها خارج الغرفة.

وكما دأب جيش الاحتلال على تبرير عملياته الهمجية بحق أهالي قطاع غزة، ادعى أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس هم من اختطفوا كلبًا تابعًا لوحدة “عوكيتس” واحتجزوه لديهم وأن الحادث قد وقع بعد أن انقطع عنه الاتصال.

ودافع أدرعي عن همجية الكلب البوليسي ومشغليه، بالقول إن مقاتلي حماس زرعوا في الكلب البوليسي عبوة ناسفة ثم وضعوا جثته لاستهداف الجنود وأن هذا الكلب لم يتلقَ أي أوامر بالاعتداء على الأبرياء.

من ناحية أخرى قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن فريقه الميداني وثق عشرات الحالات التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الكلاب البوليسية الضخمة خلال عملياتها الحربية في قطاع غزة، لا سيما خلال مداهمة المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء.

وأوضح أن استخدام القوات الإسرائيلية للكلاب البوليسية ضد المدنيين يأخذ عدة أشكال، منها استخدامها بعد وضع كاميرات مراقبة على ظهرها في استكشاف المنازل والمنشآت قبل مداهمتها، في حين تهاجم هذه الكلاب بشكل متكرر مدنيين وتنهشهم عند عمليات الاقتحام، دون أي تدخل من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين غالبا ما يأمرون الكلاب بمهاجمة المدنيين ومن ثم يستهزئون بهم، بحسب الإفادات.