أفيليس السعودية تخطط لإصدار سندات بالدولار لخمس سنوات بدعم من الصندوق السيادي

منذ 21 دقيقة
شعار بنك ستاندرد تشارترد في فرع بنك في سنغافورة

أعلنت شركة أفيليس لتأجير الطائرات، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن خطط لإصدار سندات بالدولار الأمريكي لأجل خمس سنوات، حسبما أفادت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين.

وأوضحت الخدمة أن أفيليس عينت سيتي جروب وميتسوبيشي يو.إف.جيه كمنسقين عالميين مشتركين للإصدار، وسيقومان بدور مديري الاكتتاب النشطين والمديرين الرئيسيين، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري وبنك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي ومجموعة ميزوهو المالية. كما تم تعيين عدد من البنوك الأخرى كمديري دفاتر مراقبين.

يذكر أن أفيليس تأسست في 2022 كجزء من جهود صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة محلية عملاقة في مجال تأجير الطائرات، ووافقت في 2023 على شراء ذراع تمويل الطيران التابعة لستاندرد تشارترد مقابل 3.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن تجري الشركة اتصالات مع المستثمرين اليوم وغدًا لبحث تفاصيل الطرح.

