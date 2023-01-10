أقرب حلفاء بوتين: موسكو الآن تقاتل حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا

منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، يقف الغرب بشكل كامل الى جانب اوكرانيا ويعمل على تقديم الدعم العسكري والمادي بشكل واضح، كما وقد فُرضت سلسلة من العقوبات على روسيا.

هذا وقال أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، إن موسكو الآن تقاتل حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا وإن الغرب يحاول محو روسيا من الخريطة السياسية للعالم.

وينظر بوتين إلى الحرب في أوكرانيا على أنها معركة وجودية مع الغرب الذي يصفه بأنه غاشم متغطرس وقال إن روسيا ستستخدم جميع السبل المتاحة لحماية نفسها وشعبها من أي معتد.

ويرى دبلوماسيون في نيكولاي باتروشيف الأمين العام لمجلس الأمن الروسي أحد أكثر المؤثرين في بوتين تشددا، وتعهد بوتين بتحقيق النصر في أوكرانيا رغم سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة (أرجومينتي إي فاكتي) “الأحداث في أوكرانيا ليست اشتباكا بين موسكو وكييف، هذه مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي و(بين روسيا) والولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس”.

وأضاف “خطط الغربيين هي مواصلة تمزيق روسيا ومحوها في نهاية المطاف من الخريطة السياسية للعالم”