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أقمار صناعية تكشف أضرارًا جسيمة في قاعدة بيلبك الجوية بالقرم بهجوم أوكراني

منذ ساعة واحدة
طائرات روسية مدمرة في قاعدة القرم.. صور أقمار صناعية CNN

طائرات روسية مدمرة في قاعدة القرم.. صور أقمار صناعية CNN

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قالت شركة ماكسار الأمريكية للأقمار الصناعية التجارية إن ضربة أوكرانية بعيدة المدى على قاعدة بيلبك الجوية التي تسيطر عليها روسيا في شبه جزيرة القرم دمرت ثلاث طائرات حربية روسية ومنشأة للوقود قرب مدرجها الرئيسي.

واستندت الشركة إلى صور أقمار صناعية التقطت أمس الخميس وأظهرت تدمير طائرتين مقاتلتين من طراز ميج-31 ومقاتلة من طراز سو-27. وأضافت أن الهجوم أسفر أيضا فيما يبدو عن إلحاق أضرار بمقاتلة من طراز ميج-29.

ولم تعلن أوكرانيا صراحة مسؤوليتها عن ضرب القاعدة الجوية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس إن أوكرانيا شنت هجوما خلال الليل على القرم وإن دفاعاتها الجوية اعترضت خمسة صواريخ طويلة المدى تعرف باسم أتاكمز.

وقالت يوم الأربعاء إن روسيا اعترضت 10 صواريخ أتاكمز بعيدة المدى تم إطلاقها أيضا على القرم. ولم تفصح الوزارة عما إذا لحقت أضرار بالمنشآت العسكرية في أي من الهجومين.

وزاد اعتماد أوكرانيا على الطائرات المسيرة طويلة المدى والصواريخ لضرب أهداف استراتيجية بعيدا عن جبهة القتال بما في ذلك في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية وضمتها في 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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