أقوى جيوش العالم في 2021.. مصر الأولى عربيا

احتلت الولايات المتحدة، المركز الأول ي تصنيف الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة حسب تصنيف “غلوبال فاير باور” لعام 2021 ، ولم تظهر أي دولة عربية ضمن المراتب العشر الأولى وفق التصنيف.

واعتمد موقع غلوبال فاير باور في تصنيفه على 50 عاملا ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية.

ويتم التصنيف بحسب مؤشر يعكس ازدياد قوة الجيش كلما قل الرقم، أي أن أفضل الجيوش سيكون مؤشر القوة له 0.000.

وظهرت الدول العشر الأكثر قوة من ناحية جيوشها كالتالي:

المرتبة الأولى: الولايات المتحدة، بمؤشر قوة 0.0718

الثانية: روسيا، بمؤشر قوة 0.0791

الثالثة: الصين، بمؤشر قوة 0.0854

الرابعة: الهند، بمؤشر قوة 0.1207

الخامسة: اليابان، بمؤشر قوة 0.1599

السادسة: كوريا الجنوبية، بمؤشر قوة 0.1612

السابعة: فرنسا، بمؤشر قوة 0.1681

الثامنة: المملكة المتحدة، بمؤشر قوة 0.1997

التاسعة: البرازيل، بمؤشر قوة 0.2026

العاشرة: باكستان، بمؤشر قوة 0.2073

وأظهر التصنيف تركيا في المرتبة 11، ومصر في المرتبة 13، تتبعها إيران في المرتبة 14.

وحلت إسرائيل في المرتبة 20 من التصنيف.

الجيوش العربية

وظهرت بعض الدول العربية ضمن تصنيفات متأخرة عن الجيوش العشرة الأقوى في العالم، بحسب الترتيب التالي:

مصر حققت المرتبة الأولى عربيا من ناحية قوة جيشها، وظهرت في المرتبة 13 ضمن التصنيف العالمي، متراجعة عن تصنيفها السابق.

واعتبر التصنيف السعودية ثاني أقوى دولة عربية عسكريا، ورقم 17 عالميا.

وظهرت الجزائر ضمن التصنيف 27 عالميا، وثالث أقوى الدول العربية.

واحتل الجيش الإماراتي مرتبة رابع أقوى الجيوش العربية، بحصوله على التصنيف 36 عالميا.

أما المغرب فتظهر في المرتبة الخامسة عربيا، و53 عالميا.

وظهر العراق في المرتبة السادسة عربية، و57 عالميا.

وكان المركز السابع عربيا من نصيب الجيش السوري، الذي جاء بالمرتبة 65 عالميا.

وظهرت ليبيا في المرتبة الثامنة عربيا، و70 عالميا.

واحتلت الكويت المرتبة التاسعة عربيا، و71 عالميا.

وتلتها عمان في المرتبة العاشرة عربيا، و72 عالميا.

وتبعتها تونس في المرتبة 11 عربيا، و73 عالميا.

وظهرت الأردن في المرتبة 12 عربيا، و74 عالميا.

واعتبر التصنيف السودان الجيش رقم 13 عربيا، و77 عالميا.

وجاءت اليمن في التصنيف 14 عربيا، و78 عالميا.

أما قطر فقد احتلت المرتبة 15 عربيا، و82 عالميا.

وظهرت البحرين في المرتبة 16 عربيا، و103 عالميا.

وحصلت لبنان على المركز 17 عربيا، و116 عالميا.

وتذيلت موريتانيا التصنيف بحصولها على المرتبة 18 عربيا، و126 عالميا.