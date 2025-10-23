الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكاديمي روسي في مرمى العقوبات الأوروبية.. فما السبب؟

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2025 6:26 مساءً
الاتحاد الأوروبي وروسيا

الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة شملت رئيس إحدى أبرز الجامعات الروسية، بعد إطلاقه برنامجا أكاديميا يهدف إلى تعليم طرق التحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وأظهرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن العقوبات تشمل منع السفر وتجميد الأصول بحق نيكيتا أنيسيموف، رئيس الجامعة الوطنية للبحوث “المدرسة العليا للاقتصاد” في موسكو، وذلك عقب طرحه في وقت سابق من هذا العام برنامج ماجستير حول أساليب الالتفاف على العقوبات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، في إطار الرد على عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا منذ عام 2022.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج الذي أطلقه أنيسيموف “يساهم في تقويض فعالية العقوبات الأوروبية” ويعد “محاولة منهجية لدعم الأنشطة التي تمكن الكيانات الروسية من الالتفاف على القيود المفروضة”.

    المزيد من أخبار العالم

    صاحب مصنع ينظر إلى أنقاض مصنعه في شمال الخرطوم (بحري)، السودان. رويترز
    مصانع الخرطوم تحاول العودة للعمل رغم استمرار الحرب
    شعار شركة النفط الروسية روسنفت. رويترز
    أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا.. فماذا تعرف عنهما؟
    مؤشرات بورصات الخليج
    ارتفاع معظم بورصات الخليج بفضل نتائج أعمال الشركات وزيادة أسعار النفط

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
    على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
    مبنى وزارة العدل في لبنان
    فضل شاكر من القضاء العسكري إلى المدني.. هل يُعطّل ملف "هلال حمود" إطلاق سراحه؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك