أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر.. أسعار الذهب تنخفض

انخفض سعر الذهب بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو أيار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1846.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1849 دولارا.

وخسر الذهب نحو 1.3 بالمئة في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في أربعة أسابيع يوم الثلاثاء.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى ديلي إف.إكس “لم نتحرك كثيرا. ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولارا أمريكيا ونبحث عن اتجاه”، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة.

وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية الجائحة في مارس آذار 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المتصاعد. ويؤدي رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.87 دولار للأوقية. كما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 948.50 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1912.69 دولار، ويتجه المعدنان إلى تكبد خسارة أسبوعية.