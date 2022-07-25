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أكبر حريق غابات في كاليفورنيا منذ بداية العام يواصل اتساعه

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2022 9:18 مساءً
حريق- أرشيفية

حريق- أرشيفية

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قال مسؤولون، الاثنين إن أكبر حريق غابات في كاليفورنيا منذ بداية العام واصل اتساعه بشكل مطرد الليلة الماضية، بعد انتشاره في مطلع هذا الأسبوع وإجباره لآلاف الناس على ترك منازلهم في مناطق نائية غربي متنزه يوسيميتي الوطني.

وبفعل درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الغابات والأحراج، أتى الحريق الذي شب في غابات أشجار البلوط على 16791 فدانا بحلول صباح اليوم الاثنين، بزيادة قدرها 1200 فدان خلال الليلة الماضية، وفقا لإدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق.

ولم تحتو السلطات إلا عشرة في المئة من الحريق الذي يبلغ حجمه الآن أكثر من نصف مساحة باريس، بينما يتحرك شرقا بالقرب من بلدة ماريبوسا باينس.

ولا يزال الحريق بعيدا بأكثر من 16 كيلومترا عن متنزه يوسيميتي الوطني المشهور بأشجار السيكويا القديمة العملاقة، والتي تعرضت للتهديد هذا الشهر من نيران حريق آخر تمكنت السلطات من احتواء 80 بالمئة منه حتى الآن.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

ودفع الحريق الذي اندلع يوم الجمعة ما يزيد على 3700 شخص على ترك منازلهم.

وقال مسؤولو الإطفاء إن الحريق دمر عشرة مبان وألحق أضرارا بخمسة.

    المصدر :
  • رويترز

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