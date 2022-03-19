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أكبر خسارة أسبوعية للذهب منذ تشرين الثاني

19 - مارس - 2022
الذهب

الذهب

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سجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي منذ ما يقرب من 4 أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن، وهو من أصول الملاذ الآمن، بفعل الآمال في إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وكذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض سعر الذهب في إلى 1929.56 دولار للأوقية (الأونصة) ، متأثرا بارتفاع الدولار. وقفز الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال ديفيد جونز كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم “رأينا على مدار الأيام العشرة الماضية انحسارا كبيرا في الزخم الناجم عن العمليات العسكرية في أوكرانيا والفورة في المضاربة” على الذهب.

وانخفض الذهب 2.8 هذا الأسبوع، إذ تدعمت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع نطاقا بالتفاؤل حيال محادثات السلام، مما قلل من الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وتراجع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2503.99 دولار للأوقية، ويتجه لتراجع أسبوعي بأكثر من عشرة بالمئة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

وتراجعت الفضة 1.6 بالمئة إلى 24.94 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1027.49 دولار.

    المصدر :
  • وكالات

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