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أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يدعو لهدن إنسانية فورية في غزة

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 8:43 مساءً
من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)

من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)

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دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، قائلا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وقال في بيان “هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية”.

وأضاف “يجب (…) تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان”.

وأردف “وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين”.

    المصدر :
  • رويترز

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