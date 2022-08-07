أكبر رشقة صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية منذ بدء العملية في غزة

قالت وسائل اعلام الاحتلال إن أكثر من 130 قذيفة صاروخية أطلقت في وقت واحد من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن المحتلة بعضها سقطت فوق منازل المستوطنين مباشرة وعلى مركبات ومواقف السيارات.

وأفادت أن جميع مستوطنات غلاف غزة البالغ عددهم 58 مستوطنة شهدت خلال دقائق حالة من الرعب بسبب الصواريخ التي استهدفتها.

وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عصر اليوم الأحد، عن بدء الرد على جريمة اغتيال قائدها خالد منصور وإخوانه الشهداء.

وقالت السرايا في بيان صحفي ” إنه كرد أولي على جريمة الاغتيال فإن مساحات واسعة من تل أبيب ومدن المركز و”غلاف غزة” تحت نيران مقاتلي سرايا القدس”.

وأضافت أنها وجهت ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة “بلماحيم” وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مستوطنات “غلاف غزة”.

لليوم الثالث على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، قصف مواقع في قطاع غزة، وسط مطالبات دولية بالتهدئة ومنع التصعيد.

وكشفت تقارير عن قصف كثيف متبادل على جانبي حدود قطاع غزة مع توارد معلومات عن وقف وشيك لإطلاق النار هذه الليلة بوساطة مصرية.

مقترح مصري

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت اليوم الأحد، عن صيغة المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح المصري يتبنى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة الثانية فجر الإثنين أو عند الساعة 6 صباح اليوم نفسه.

من جانب آخر، أكدت القناة 14 الإسرائيلية أن المستوى السياسي في حكومة يائير لابيد يسعى إلى إنهاء العملية العسكرية ضد غزة في الوقت القريب مع الانتهاء من ضرب الأهداف المرسومة.

وقال وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف الكين، إن “الهدوء سيقابل بهدوء، لكن طالما استمر إطلاق الصواريخ فلن نتوقف وسنواصل العملية”.