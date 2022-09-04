أكبر قافلة من سفن الحبوب تغادر أوكرانيا

قالت أوكرانيا إنها أرسلت أكبر قافلة من السفن المحملة بالحبوب منذ بدء العمل باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، وذلك بعدما غادرت 13 سفينة موانئها اليوم الأحد وعلى متنها 282500 طن من المنتجات الزراعية للأسواق الأجنبية.

وجرى تحميل الشحنة، التي ستتجه إلى ثماني دول، في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود. وكانت هذه الموانئ خاضعة للحصار الروسي إلى أن تم التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو تموز لفك هذا الحصار.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على فيسبوك إن 86 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب هذا الاتفاق وعلى متنها مليونا طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن تعذر استخدام أوكرانيا طريقها الرئيسي للتصدير عبر البحر الأسود عندما غزتها روسيا وأغلقت موانئها مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات بأفريقيا والشرق الأوسط.

وقال أوليه أوستنكو، المستشار الاقتصادي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، في يوليو تموز إن أوكرانيا تأمل في تصدير 60 مليون طن من الحبوب في غضون ثمانية إلى تسعة أشهر، لكنه حذر من أن تصدير هذه الكمية ربما يستغرق 24 شهرا إذا لم تعمل الموانئ بالشكل الصحيح.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.