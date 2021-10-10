أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة.. ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في دبي

أعلنت شرطة إمارة دبي بدولة الإمارات، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب 500 كيلوغرام من مادة الكوكايين بحاوية محكمة الإغلاق بأحد المنافذ البحرية، تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم بقصد الاتجار والترويج بعد استلامها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العملية النوعية أطلق عليها اسم ”العقرب“، والتي تعتبر أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة.

وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة في شرطة دبي على بذل جهود حثيثة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة الدولية المنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها.

من جهته، أكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن عملية القبض على المتهم، تميزت بالحرفية العالية عبر مراقبة تحركات المتهم على مدار الساعة، وصولا إلى ساعة الصفر والمداهمة، وذلك بعد وصول معلومات تفيد بأن تشكيلا عصابيا دوليا قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من الجنسية الشرق أوسطية المتواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج.

وأضاف العميد عيد حارب، أنه فور تلقي المعلومة، شكلوا فريق عمل متخصصا لهذه العملية، وشرعوا في مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقا بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع.

بدوره، أوضح العقيد خالد بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن عملية مراقبة المتهم أظهرت استئجاره لسيارة دفع رباعي، وشراء أدوات تقطيع ليستخدمها في عملية إفراغ شحنة المخدرات بغرض الاتجار والترويج، متخذا حذره عبر الانتقال من مكان لآخر؛ للتأكد من عدم مراقبته، وبتحديد ساعة الصفر، داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات، مؤكدا أن المتهم أقر بحيازته للمخدرات، وهو من أصحاب السوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

#شرطة_دبي تضبط 500 كيلو من مخدر الكوكايين في عملية "العقرب" pic.twitter.com/ZbQYL8Y5LN — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 10, 2021