أكبر مشتر هندي للنفط الروسي: سنلتزم بالعقوبات الغربية على موسكو

قال متحدث باسم شركة ريلاينس إندستريز، أكبر مشتر للنفط الروسي في الهند، في بيان إن الشركة ستلتزم بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو مع الحفاظ على علاقتها مع موردي النفط الحاليين.

والشركة، التي يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني وتشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم في جامناجار بولاية جوجارات غرب البلاد، مرتبطة بصفقة طويلة الأمد لشراء نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام من شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت.

وتشتري الشركة أيضا الخام الروسي عبر وسطاء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على قطاع النفط الروسي، استهدفت أكبر شركتين للنفط في روسيا، هما “روسنفت” و”لوك أويل”.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”: “فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات إضافية على روسيا نتيجة لعدم جديتها في الالتزام بعملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وأضافت: “الإجراءات المتخذة اليوم تزيد الضغوط على قطاع الطاقة في روسيا وتقوض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لآلته الحربية ودعم اقتصاده الضعيف”.

وشددت الوزارة على أن “الولايات المتحدة ستواصل الدعوة إلى حل سلمي للحرب”، مؤكدة أن “السلام الدائم يعتمد كلياً على استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية”.

كما فرضت بريطانيا، الأربعاء، عقوبات على شركتي (لوك أويل) و(روسنفت)، أكبر شركتي نفط روسيتين، و51 ناقلة نفط من أسطول الظل.

ووصفت بريطانيا هذه الإجراءات، بأنها محاولة جديدة لتشديد العقوبات على قطاع الطاقة والحد من إيرادات روسيا.

وأُدرجت الشركتان على قائمة العقوبات البريطانية المفروضة على روسيا بسبب ما وصفته لندن بأنه دورهما في دعم الحكومة الروسية.