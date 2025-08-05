أكبر هجوم جوي روسي يستهدف مدينة لوزوفا في أوكرانيا وإصابة عدة أشخاص

خبير في الشرطة يقوم بعمله في موقع هجوم روسي بطائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا، في 7 يوليو/تموز 2025. رويترز

قال سيرهي زيلينسكي رئيس مجلس مدينة لوزوفا الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن عدة أشخاص أصيبوا في أكبر هجوم جوي روسي على المدينة منذ بدء الحرب.

وقال على تطبيق تيلغرام “تضررت بنية تحتية حيوية ومبان سكنية ومنازل”.

وتابع “تعرضت لوزوفا لأكبر هجوم منذ بداية الحرب”، مضيفا أن عدة أشخاص بينهم طفلان أصيبوا بالمدينة الواقعة في جنوب منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

ولم يتضح بعد حجم الهجوم على المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 55 ألف نسمة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تصريحات زيلينسكي. ولم يصدر تعليق حتى الآن من روسيا.

واستهدفت هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ منطقة خاركيف، القريبة من الحدود بين البلدين، بشكل متكرر منذ بداية الحرب.

وقال زيلينسكي إن إمدادات الكهرباء والمياه انقطعت في أجزاء من لوزوفا.