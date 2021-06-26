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أكبر ولاية أسترالية تفرض الإغلاق التام بسبب متحور "دلتا"

26 - يونيو - 2021
سيدني تفرض الإغلاق التام بسبب متحور كورونا

سيدني تفرض الإغلاق التام بسبب متحور كورونا

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أعلنت سلطات مقاطعة نيو ساوث ويلز، أكبر الولايات الأسترالية وأكثرها سكاناً، عن فرض الاغلاق التام في كل أرجاء سيدني وضواحيها لأسبوعين بسبب انتشار المتحورة دلتا من فيروس كورونا الأشد عدوى.

وسيطبق الاغلاق الساري المفعول منذ منتصف ليل الجمعة في أربعة أحياء، اعتبارا من السبت عند الساعة 18,00 (الساعة الثامنة ت غ) في كل أرجاء أكبر مدينة أسترالية على ما قالت رئيسة وزراء المقاطعة غلاديس بيريجكليان.

ويسري بالفعل عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة بسبب تفشي المرض لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك بعد تسجيل عدد أكبر من إصابات كورونا.

ويوم أمس أمرت السلطات الأسترالية بفرض حجر على أربعة أحياء في وسط سيدني في محاولة لكبح انتشار المتحوّرة.

وقد ثبُتت هذا الأسبوع إصابة 65 شخصا بفيروس كورونا. وكلّ هذه الحالات مرتبطة بسائقٍ كان يعمل على نقل أطقم شركات خطوط جوية من مطار سيندي إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي.

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