أكثر قتامة.. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا

عدًل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا إلى 1.2 بالمئة هذا العام و0.8 بالمئة في 2023 بينما يكبح الغزو الروسي لأوكرانيا انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا بعد الجائحة.

وفي مايو أيار، توقع صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيرتفع اثنين بالمئة في 2022 وما يزيد قليلا على اثنين بالمئة في 2023 في أعقاب نمو بلغ 2.9 بالمئة في 2019 .

وأحدث أرقام من صندوق النقد، التي تستند إلى مشاورات سنوية مع ألمانيا اختتمت مؤخرا، أكثر قتامة من توقعات البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) الذي توقع في يونيو حزيران نموا عند 1.9 بالمئة و2.4 بالمئة في 2022 و2023 على الترتيب.

وأشار صندوق النقد إلى تضخم مرتفع ناتج عن زيادات حادة في تكاليف الطاقة كعامل سلبي يضغط على النمو مع توقع نمو الأسعار 7.7 بالمئة في 2022 و4.8 بالمئة في 2023 .

وإلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا، حذر صندوق النقد من أن عودة ظهور الإصابات بكوفيد-19 قد يكون لها أيضا تأثير سلبي على النمو في ألمانيا بتكثيف اختناقات سلاسل التوريد.