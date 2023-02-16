أكثر من مليون شخص فروا إلى ألمانيا من أوكرانيا في 2022

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الخميس، إن نحو 1.1 مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا من أوكرانيا في عام 2022، وهو ما يتجاوز تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط بين عامي 2014 و2016.

وأضاف المكتب أن ثلثي المهاجرين من أوكرانيا وصلوا في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الغزو الروسي بين مارس آذار ومايو أيار من العام الماضي.

تأتي البيانات قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الذي بدأ في 24 فبراير شباط، والذي أدى إلى نزوح ملايين الأوكرانيين.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أنه باستثناء أولئك الذين عادوا إلى أوكرانيا، بلغ عدد المهاجرين الأوكرانيين إلى ألمانيا 962 ألفا في العام الماضي، أي أكثر من 834 ألفا جاءوا من سوريا وأفغانستان والعراق مجتمعين بين عامي 2014 و2016.

وأضاف أن هذا جعل الأوكرانيين بحلول أكتوبر تشرين الأول 2022 ثاني أكبر جالية أجنبية في ألمانيا بعد الأتراك.

يذكر أن أكثر من مليوني لاجئ أوكراني استقروا حتى الآن في دول غربي أوروبا، أو في جنوبيّها، وفقاً لمفوضية الاتحاد الأوروبي، لكنّ كثراً منهم يفضلون البقاء في البلدان المجاورة لأوكرانيا، مثل بولندا والمجر ومولدوفا ورومانيا، وهي البلدان الأكثر فقراً في القارة.