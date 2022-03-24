أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بدء الحرب

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، اليوم الخميس، إن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا من منازلهم منذ بداية الغزو الروسي لبلادهم في 24 فبراير.

وقالت اليونيسيف في بيان “أدّى شهر من الحرب في أوكرانيا إلى نزوح 4,3 مليون طفل – أكثر من نصف أطفال البلد الذين يُقدّر عددهم بـ 7,5 مليون طفل”.

وأوضحت أن 1,8 مليون طفل تهجّروا من البلاد وأصبحوا لاجئين، و2,5 مليون طفل نزحوا داخل أوكرانيا.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل “تسببت الحرب بإحدى أسرع عمليات نزوح الأطفال على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الثانية”.

وحذّرت من أن حدوث ذلك “قد يكون له تداعيات دائمة على الأجيال المقبلة”.

وأضافت “إن أمن الأطفال ورفاهيتهم وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية كلها مهددة من العنف المروع المستمر”.

وأكّدت اليونيسيف مقتل 81 طفلًا خلال الغزو الروسي لأوكرانيا وإصابة 108 بجروح، مشددة على أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير.

وتحققت منظمة الصحة العالمية من 64 هجومًا على مراكز الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف منذ بداية الغزو.

وأفادت وزارة التعليم في أوكرانيا بتسجيل أضرار في أكثر من 500 مدرسة ومنشآت تعليمية أخرى، بحسب اليونيسيف.

بحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يفتقر نحو 1,4 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب، في حين أن 4,6 مليون شخص لديهم وصول محدود إلى المياه أو معرضون لخطر الانقطاع عن المياه.

وقالت اليونيسيف “يحتاج أكثر من 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و23 شهرًا إلى دعم غذائي تكميلي”.

وحذّرت أيضًا من ملاحظتها انخفاضًا في نسب التلقيح الروتينية للأطفال، بما في ذلك التلقيح ضد الحصبة وضد شلل الأطفال، ما قد “يؤدّي بسرعة إلى تفشي أمراض يمكن الوقاية منها بلقاحات خصوصًا في مناطق مزدحمة بالسكان حيث لجأ السكان هربًا من أعمال العنف”.

وجددت الوكالة الدولية نداءها من أجل وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأطفال من الأذى.

وقالت راسل “إن الأطفال بحاجة ملحّة للسلام والحماية، هم بحاجة لحقوقهم”.