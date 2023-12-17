أكثر من 100 مسؤول بوزارة الأمن الداخلي يطالبون بايدن بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم السبت، إن 130 مسؤولاً بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية حثوا الرئيس جو بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مواصلة قوات جيش الإحتلال القتال في الحرب التي شنتها على قطاع غزة وذلك رغم الضغوطات الدولية، مشيرا إلى إن إسرائيل تدفع ثمن الحرب بسقوط عدد كبير من أبنائها قتلي.

وتأتي مبادرة موظفي الأمن الداخلي الأمريكي، في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية. الإنسانية وسط الصراع يعكس نداء موظفي وزارة الأمن الداخلي قلقًا متزايدًا يمتد إلى ما هو أبعد من حدود أدوارهم المهنية.

وهو ما سلط الضوء على تخوف أوسع من التداعيات الأمنية للصراع الدائر، على المستويين الإقليمي والعالمي.

ولم يحصد العنف أرواحاً فحسب، بل أدى أيضاً إلى نشوء بيئة يشوبها الخوف وعدم الأمان.

إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي محاولة يائسة لوقف هذه الأعمال العدائية، وتسهيل بيئة مواتية للمفاوضات الدبلوماسية والتوصل إلى حل محتمل للصراع الطويل الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

تجاوزت آثار هذا الصراع حدود المنطقة المباشرة، مع تصاعد المخاطر على مستوى العالم، فقد قُتل جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران في هجوم بطائرة بدون طيار بالقرب من الحدود اللبنانية،وقال حزب الله إنه استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا لدعم الفلسطينيين في غزة.

وتجمع الآلاف في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، وفي خضم هذه الاضطرابات، أعلن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤوليته عن مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين، قُتلوا عن طريق الخطأ على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تعهد بمواصلة الحرب، لكن ردود الفعل تراوحت بين التأييد والنقد الصريح.

وتؤكد الدعوة التي وجهها موظفو وزارة الأمن الوطني إلى إدارة بايدن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، كما يسلط الضوء على الدور الحاسم للدبلوماسية الدولية في حل الصراعات وتجنب الأزمات الإنسانية.