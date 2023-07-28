الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
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أكثر من 11 مليون طن.. أوكرانيا تكشف عن محصول الحبوب لهذا العام

منذ 45 دقيقة
محصول الحبوب - تعبيرية

محصول الحبوب - تعبيرية

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أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانيّة اليوم الجمعة، أنّ المزارعين الأوكرانيين حصدوا حتى الآن أكثر من 11 مليون طن من محصول الحبوب للعام الحالي.

وذكرت الوزارة أنه تم درس 11.2 مليون طن حتى الآن من الحبوب في الحصاد الجديد.

وأوضحت الوزارة أن أكبر كمية من الحبوب تم حصادها في منطقة أوديسا جنوب البلاد.

وأوكرانيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم لكن تراجعت صادرات منتجاتها الزراعية بسبب الغزو الروسي وحصار موانئ البحر الأسود.

وقالت وزارة الزراعة إن الحصاد شمل حتى الآن 2881300 طن من الشعير و8063100 طن من القمح.

    المصدر :
  • رويترز

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