الأربعاء 11 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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أكثر من 115 ألف عامل في قطاع البريد البريطاني يعلنون إضرابهم

منذ 23 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أعلنت نقابة عمال البريد الملكي البريطاني أن أكثر من 115 ألف عامل سيضربون عن العمل في 26 و31 أغسطس آب وفي 8 و9 سبتمبر أيلول للمطالبة بزيادة الأجور.

وهذا هو أحدث إعلان في سلسلة إضرابات صناعية في أنحاء المملكة المتحدة حيث يطالب العمال بزيادات في الأجور للتغلب على تضخم متزايد.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في بريطانيا فوق عشرة بالمئة في وقت لاحق هذا العام لكن الحكومة تحث الشركات على ضبط النفس في تسويات الأجور لتفادي إذكاء ما تقول إنه منحنى تضخمي متصاعد.

واعتذر البريد الملكي، أحد أقدم مجموعات البريد في العالم، للعملاء عن أي عرقلة بسبب الاضرابات المقترحة.

وقالت الشركة إنها عرضت زيادة في الأجور قدرها 5.5 بالمئة، وهي أكبر زيادة في أعوام.

لكن النقابة قالت إن هذا سيؤدي إلى “انخفاض حاد” في مستويات معيشة العمال بسبب التضخم.

    المصدر :
  • رويترز

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