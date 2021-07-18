الأثنين 8 ذو الحجة 1442 ﻫ - 19 يوليو 2021 |
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أكثر من 12500 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في فرنسا

منذ 3 ساعات
فرنسا تسجل إصابات جديدة بكورونا

العالم يتجه للتعايش مع كورونا

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سجّلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث يوم تتجاوز فيه حالات الإصابة حاجز 10 آلاف، حيث أدى التفشي السريع للسلالة دلتا الأشد عدوى إلى زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بالفيروس.

لكن وزارة الصحة قالت إن العدد المسجل الذي بلغ 12532 والذي رفع إجمالي الإصابات إلى 5.87 حالة تضمن بيانات لم تنشر في اليوم السابق.

يشار إلى أن الإصابات الجديدة في فرنسا شهدت ارتفاعا في الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت إلى ما يقرب من 11000 حالة الجمعة، رغم الجهود الحثيثة للحكومة لتطعيم السكان.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع إن التصريح الصحي الخاص بالفيروس سيكون إلزاميا للدخول إلى معظم الأماكن العامة وأنه يجب تلقيح جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل كامل، مما تسبب في تهافت على حجز مواعيد لتلقي اللقاح.

كما تلقى حوالي 35,5 مليون شخص، أي ما يزيد بقليل عن نصف سكان فرنسا، جرعة لقاح واحدة على الأقل حتى الآن.

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