أكثر من 14 ألف جندي.. أوكرانيا تكشف عن خسائر الروس منذ بدء الغزو

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن ما يقرب من 14400 جندي روسي قتلوا في أوكرانيا حتى يوم السبت، فيما تم تدمير آلاف القطع من المعدات الروسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي.

وبحسب منشور على حساب الوزارة الرسمي على تويتر، فقد خسرت روسيا أيضا 95 طائرة و115 مروحية و1470 عربة مدرعة و213 قطعة مدفعية بالإضافة لمعدات أخرى.

Information on Russian invasion

Losses of the Russian armed forces in Ukraine, March 19 pic.twitter.com/7igTs8lFa9

