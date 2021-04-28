أكثر من 149 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات من الفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 149 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 149 مليونا وما يقارب من 347 ألف إصابة، تعافى منهم 127 مليونا وأكثر من 507 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء زيادة واضحة في اعداد الاصابات الجديدة، وكذلك في اعداد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك مقارنة باحصائيات اليوم السابق، حيث سجل العالم 830 ألف و822 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,821 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين وسجلت رقم وفيات قياسي بلغ (3,285 وفاة)، يليها البرازيل (3,120 وفاة)، واميركا (885 وفاة)، والأرجنتين (512 وفاة)، ومن دول الشرق الأوسط إيران (462 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي سجلت كذلك رقم اصابات جديدة برقم قياسي بلغ (362,902 إصابة)، والبرازيل (76,085 إصابة)، واميركا (52,046 إصابة)، ومن الشرق الاوسط تركيا (43,301 إصابة)، وفرنسا (30,317 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (587,384 وفاة)، والبرازيل (395,324 وفاة)، والمكسيك (215,547 وفاة)، والهند (201,187 وفاة)، وبريطانيا (127,451 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,927,091 إصابة)، والهند التي تقترب من تخطي عتبة الـ18 مليون بواقع (17,997,267 إصابة)، والبرازيل (14,446,541 إصابة)، وفرنسا (5,534,313 إصابة)، وروسيا (4,779,425 إصابة).