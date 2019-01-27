أكثر من 15 غارة للتحالف على تجمعات الحوثيين في حجة

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استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تجمعات للحوثيين في مناطق حجور بمحافظة حجة شمال غربي البلاد بأكثر من 15 غارة جوية، وفق مصادر “العربية”.

وكانت طائرات التحالف قد استهدفت، السبت، بثماني غارات تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في محيط مناطق قبائل حجور.

وأطلقت قبائل حجور اليمنية، الخميس، نداء استغاثة لتحالف دعم الشرعية لدعمها في مواجهة هجوم شنه الانقلابيون ضد قبيلة العبيسة التابعة لحجور في مديرية كشر مستخدمين الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

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وقصفت الميليشيات بشكل عشوائي قرى قبيلة العبيسة بالأسلحة الثقيلة في حملة مسلحة حشدت لها عناصرها من مختلف المديريات بالمحافظة، وفق شهود عيان.

ويفرض الحوثيون حصاراً خانقاً على قبائل حجور منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بحسب ما أفادت مصادر محلية، في محاولة لإخضاعها.

وتنتشر قبائل حجور في أكثر من 10 مديريات بمحافظة حجة وتتكون من 200 ألف نسمة تقريباً.

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