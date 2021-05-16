أكثر من 163 مليونا إصابة بكورونا حول العالم

واصل فيرو كورونا المستجد انتشاره حول العالم، رغم الإجراءات الاحترازية وعمليات التطعيم، حيث ارتفعت حصيلة فيروس كورونا، الأحد، في أغلب دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 163 مليونا و179 ألفا و59 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و383 ألفا و606 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 141 مليونا و478 ألفا و916 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

24.7 مليون إصابة في الهند

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى نحو 24.7 مليون بعد تسجيل 311170 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينما ارتفعت الوفيات 4077.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 24.68 مليون في حين يبلغ عدد الوفيات 270284.

قيود جديدة في تايوان

ناشدت تايوان الناس عدم التدافع لشراء السلع بعد فرض قيود جديدة على التجمعات والحركة لكبح انتشار كوفيد-19 خلال ارتفاع في عدد الإصابات المحلية.

وكانت تايوان قد رفعت مستوى التأهب للتصدي لفيروس كورونا، السبت، في العاصمة تايبه ومحيطها وفرضت قيودا لمدة أسبوعين ستؤدي إلى إغلاق أماكن كثيرة والحد من التجمعات.

وعلى الرغم من أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ما زال منخفضا عند 1475 فقد أدى التفشي الذي شهدته تايوان في الآونة الأخيرة إلى إثارة قلق الناس الذين اعتادوا على الحياة شبه الطبيعية بسبب عدم وجود عزل عام كامل من النوع الذي شوهد في مناطق أخرى.

وناشدت الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد، الناس من خلال فيسبوك عدم تخزين السلع أو التدافع على المتاجر بعد أن سارع الناس لتخزين السلع الأساسية.

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تأمر بفرض عزل عام كامل فقد حثت الناس على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

18 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ارتفاعا من 14 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 4 من الحالات الجديدة منقولة محليا أما باقي الحالات واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 يوم السبت نزولا من 25 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.