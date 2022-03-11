أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا.. وتوقعات برقم مضاعف

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن “أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى يوم 11 آذار 2022”.

وتشير هذه الإحصائية إلى زيادة بحوالي 200 ألف لاجئ عن الرقم الوارد في تقرير المنظمة الصادر، الخميس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إن “نحو 1.85 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا”. وحمل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي “الحرب العبثية” التي بدأت في 24 فبراير مسؤولية النزوح الجماعي.

وقال في تغريدة “وصل عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 2,5 مليون اليوم، وهو أمر مأساوي”.

وأشار الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون على تويتر الى “هرب مليونان ونصف المليون شخص من أوكرانيا حتى الآن، بينهم 116 ألفا هم مواطنو دول ثالثة”.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت، الثلاثاء الماضي، إقامة ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة سومي التي يبلغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة، وهي تشهد معارك طاحنة منذ عدة أيام.

وتستمر عمليات إجلاء المدنيين في كييف على الرغم من إطلاق نار على ممرات إنسانية، حسب رئيس الإدارة المحلية أوليكسيتش كوليبا.

وكييف بسكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة معزولة عن بقية البلاد من ثلاث جهات، فالقتال يحتدم في ضاحيتيها الشمالية والغربية، والطرق باتجاه الشرق مغلقة بدبابات روسية وحقول ألغام.

وتوجه معظم اللاجئين إلى بولندا حسب الأمم المتحدة، بينما تتوقع أوروبا أن تستقبل خمسة ملايين لاجئ.