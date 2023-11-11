أكثر من 20 ألف شخص يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل

أعلنت الشرطة في بلجيكا إن نحو 21 ألف شخص شاركوا في مسيرة سلمية مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء العاصمة بروكسل اليوم السبت، وردد كثير منهم شعارات مثل “فلسطين حرة” وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أحد المتظاهرين وهو يحمل لافتة كتب عليها “أوقفوا إطلاق النار الآن!” إن “ما يحدث الآن في غزة يفوق التدمير”.

ورفع متظاهرون آخرون لافتات كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”حقوق الإنسان للفلسطينيين”، وطالب بعضهم باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ما اعتبروها جرائم حرب.

وقال متظاهر آخر “من المهم أن يُسمع صوتنا، ولا يمكننا قبول تعرض الناس للقصف والقتل”.

وفي لندن، خرج أكثر من 100 ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين إلى الشوارع اليوم السبت.

وفي باريس، سار عدة آلاف من المتظاهرين، ومنهم بعض المشرعين اليساريين، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.