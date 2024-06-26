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أكثر من 200 موظف إغاثة قتلوا بغزة منذ 7 أكتوبر

منذ 3 دقائق
قصف إسرائيلي مكثف على غزة

قصف إسرائيلي مكثف على غزة

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قالت مسؤولة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة (أوتشا) ياسمينة جيردا، إن أكثر من 200 شخص من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت جيردا، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن الوضع في غزة “سيئ للغاية ولا يمكن قياسه بالأرقام، لدرجة أنها أصبحت منطقة غير آمنة لأي شخص”.

وأضافت: “في غزة سمعت وشاهدت قصصا مباشرة ستطاردني لبقية حياتي”.

وأشارت إلى الصعوبات التي يواجهها الفرق في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأن العديد من الأشخاص لم يتم تلبية احتياجاتهم من الغذاء والمأوى والصحة وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن “إسرائيل” حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل “إسرائيل” حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

    المصدر :
  • وكالات

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