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أكثر من 28 ألف مهاجر عبروا المانش العام المنصرم

4 - يناير - 2022
أزمة المهاجرين في بحر المانش تؤرق فرنسا

أزمة المهاجرين في بحر المانش

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أفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه” الاثنين بأن ما لا يقل عن 28395 مهاجرا غير شرعي عبروا العام الماضي من فرنسا إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة أقلتهم عبر بحر المانش.

ويمثل ذلك عددا قياسيا يناهز ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في عام 2020 (8400 شخص).

وزادت بقوة أعداد المهاجرين الذي يحاولون مغادرة فرنسا للوصول إلى بريطانيا عبر البحر منذ أن شددت السلطات الفرنسية في 2018 إجراءات التفتيش في كل من مرفأ كاليه و”يوروتانل”، النفق الذي يربط بين ضفتي المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.

ونقلت الوكالة عن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن شهر نوفمبر الماضي سجل لوحده وصول ما يقرب من 6900 مهاجر غير نظامي إلى الساحل الإنجليزي، بينهم 1185 شخصا وصلوا في يوم واحد، في رقم قياسي.

وأصبح عبور القناة من قبل مهاجرين يحلمون بالسفر إلى إنجلترا معضلة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، لا سيما وأن زعيم حزب المحافظين وعد مواطنيه بتشديد الخناق على الهجرة في أعقاب خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.

كما فاقم الوصول الكثيف للمهاجرين العلاقات المتوترة مع فرنسا التي تتهمها الحكومة البريطانية بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها، على الرغم من الأموال المخصصة لهذا الغرض.

وزادت حدة التوتر بين البلدين في نوفمبر حين غرق في بحر المانش 27 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي، في أسوأ مأساة هجرة يشهدها هذا الشريان المائي.

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