أكثر من 37 ألف قتيل.. عدّاد الزلزال يحصد مزيدًا من الضحايا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الإثنين الماضي، إلى نحو 37 ألف قتيل، مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن أحياء رغم تضاؤل الآمال.

فقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 31 ألفًا و643.

كما أشارت إلى أن 6444 مبنى دمرت بشكل كامل جراء الزلزال.

نحو 5 آلاف قتيل في سوريا

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان، اليوم الاثنين، إنّ أكثر من 4300 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 7600 آخرين في شمال غربي سوريا حتى يوم 12 فبراير/ شباط.

فيما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 5200.

إلى ذلك، أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث، أن مرحلة عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا “تقترب من نهايتها”، وأن الحاجة الماسة ستصبح توفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية. كما توقع أن ترتفع أعداد القتلى أكثر بعد.

نقل المساعدات

كذلك شدد على أن الأمم المتحدة ستعمل على أن يتم نقل مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال الغربي الذي ألحق الزلزال المدمر خسائر فادحة به أيضا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت السبت أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.

وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة نداء عاجلًا لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى.