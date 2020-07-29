أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا في الولايات المتحدة الأميركية

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أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و339997 حالة بزيادة 59862 إصابة عن الإحصاء السابق لها. وأضافت أن عدد الوفيات زاد 1194 حالة ليصل الإجمالي إلى 148866 شخصا.

وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 تموز. وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.