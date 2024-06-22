أكثر من 40 شهيداً.. الاحتلال يرتكب مجزرتين في حي التفاح ومخيم الشاطئ بغزة

قال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة لرويترز إن 42 شخصا على الأقل استشهدوا في هجمات إسرائيلية على حي التفاح ومخيم الشاطئ في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة -في بيان ظهر اليوم السبت- إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و551 شهيدا، و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها إن العدو الصهيوني يواصل استهدافه الوحشي للمدنيين العزل في غزة، وينفذ مجازر جديدة بمخيم الشاطئ والمواصي ورفح.

واعتبرت الحركة أن الجرائم الصهيونية تستدعي تحركا أكثر فاعلية من المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه وانتهاكاته.

وأكدت على أن الاحتلال وقادته النازيون سيدفعون ثمن انتهاكاتهم بحق شعبنا الفلسطيني، وهذه الجرائم لن تكسر إرادة الفلسطينيين.