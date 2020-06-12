أكثر من 50 قتيلاً حصيلة غرق مركب قبالة سواحل صفاقس في تونس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ارتفعت الخميس 11 يونيو (حزيران) حصيلة غرق مركب يُقِلّ مهاجرين إلى 52 قتيلاً، غالبيتهم من أصول أفريقية جنوب الصحراء كانوا انطلقوا من سواحل محافظة صفاقس، وسط شرق تونس الأسبوع الفائت، وفق ما أفاد في حصيلة جديدة مسؤول في قطاع الصحة وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المدير الجهوي للصحة في محافظة صفاقس علي عيادي أن عمليات دفن بعض الجثث انطلقت.

وتم انتشال 17 جثة إضافية الخميس في سواحل جزيرة قرقنة، مكان وقع حادث الغرق، ليبلغ الإجمالي 52 قتيلاً من بينهم 24 امرأة على الأقل.

جنسيات أفريقية

ووفقاً للتحاليل الجينية الأولية ولشهادات جمعتها السلطات المحلية، فإنّ غالبية المهاجرين غير القانونيين من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء وقد قضوا بسبب الغرق.

وتم العثور الأربعاء على جثة تعود إلى ربّان المركب وهو تونسي من مدينة صفاقس يبلغ 48 سنة وتبيّن أن هناك امرأة حاملاً بين الضحايا.

فتح تحقيق

وتتواصل عمليات البحث في سواحل جزيرة قرقنة من قبل خفر السواحل وبإسناد من قوات الجيش البحرية.

من جانبها، أفادت السلطات بأنّ قارب المهاجرين انطلق ليل الخميس الجمعة الفائت من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه إيطاليا، ويرجّح أنه كان على متنه 53 شخصاً.

وفتحت السلطات القضائية في الجهة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.