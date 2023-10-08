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أكثر من 600 قتيل إسرائيلي ونتنياهو يصادق على بند الحرب

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 2:41 مساءً
من عملية طوفان الأقصى

من عملية طوفان الأقصى

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن أكثر من 600 إسرائيلي قتلوا منذ بدء الاشتباكات مع عناصر حماس منذ السبت.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هجمات طوفان الأقصى خلفت 2048 جريحا، بينهم 20 حالة حرجة جدا و330 حالة خطيرة.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق على بند الحرب.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب نتنياهو أن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة تجاوز الـ100.

وأطلقت القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات، وذلك ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

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